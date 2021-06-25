2021/06/25 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توصل علماء فلك مؤخرا، لمعرفة تعداد الكواكب القادرة على استضافة حياة، خارج مجموعتنا الشمسية.ورغم تأكيد ورقة بحثية نشرت العام الماضي، احتمال وجود 300 مليون كوكب في مجرتنا، قد تكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحث عن حياة خارج الأرض..



دراسة “مخيبة” للآمال المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحث عن حياة خارج الأرض.. دراسة “مخيبة” للآمال) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحث عن حياة خارج الأرض.. دراسة “مخيبة” للآمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).