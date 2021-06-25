رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة امم اوربا

2021/06/25 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انفرد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة كأس اوروبا لكرة القدم، بعد تسجيله 5 اهداف في دور المجموعات ضمن نهائيات النسخة الحالية.ورفع رونالدو رصيده الى 13 هدفا واصبح في صدارة هدافي البطولة، بفارق 4 اهداف عن وصيفه، اسطورة كرة القدم الفرنسية، ميشيل بلاتيني، علما بأن النجم البرتغالي يملك فرصة تعزيز صدارته، عندما يلتقي منتخب بلاده مع نظيره البلجيكي بعد غد الاحد، في الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من البطولة.ونشرت محطة / روسيا اليوم / قائمة ترتيب أفضل 10 هدافين في بطولة كأس أوروبا منذ نشأتها في العام 1960.وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو اولا برصيد 13 هدفا ثم الفرنسي ميشيل بلاتيني – 9 أهداف والفرنسي أنطوان غريزمان – 7 أهداف والإنكليزي آلان شرار – 7 أهداف و الهولندي رود فان نيستلروي – 6 أهداف والهولندي باتريك كلايفرت – 6 أهداف ثم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش – 6 أهداف بعده البرتغالي نونو غوميش – 6 أهداف والفرنسي تيري هنري – 6 أهداف واخيرا الإنكليزي واين روني – 6 أهداف./انتهى3

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