2021/06/25 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن مصدر محلي في ديالى عن تدفق بيض المائدة الايراني الى الاسوق المحلية في المحافظة عبر طرق التهريب غير القانونية .وقال المصدر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان بيض المائدة الايراني يدخل الى الاسواق المحلية في ديالى عبر طرق التهريب من الجهة الشرقية للمحافظة والمحاذية لايران ، بعد تعبئته في صناديق تحمل ماركات مزارع وحقول تربية دواجن عراقية " .واضاف :" ان جهات مستفيدة / لم يسمها / تسهل عملية دخول البيض المستورد الذي يباع باسعار زهيدة ،مستغلة ارتفاع اسعار البيض في ديالى بسبب قرار حظر استيراد منتجات الدواجن من قبل وزارة الزراعة "، لافتا الى ان السلطات الامنية لم تضبط اي شحنات بيض مهرب الى ديالى رغم الاجراءات الامنية المشددة في المنافذ الحدودية من الجهة الشرقية والشمالية الشرقية مع ايران./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر محلي : بيض المائدة الايراني لايزال حاضرا في اسواق ديالى رغم حظر استيراده) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر محلي : بيض المائدة الايراني لايزال حاضرا في اسواق ديالى رغم حظر استيراده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).