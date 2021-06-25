مصر 2021م: خطورة تفجير التناقضات الميتة، ولصالح من! - حاتم الجوهرى

2021/06/25 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى أعتقد أن طريق مصر للمستقبل الحقيقي يقوم على فكرة "استعادة القيم المشتركة"، وتجاوز الاستقطابات التاريخية بكل ما تحمله من آلام أو جراح لأطراف مختلفة.وأننا أمام لحظة مفصلية مهمة ومركزية، قادرة على "استعادة الذات العربية" ووضعها في الصدارة مجددا عبر خطاب جديد، يتجاوز الاستقطابات التاريخية، والتراتبات الاجتماعية التي نشأت عنها كذلك.لذا كان من اليسير أن ألاحظ ظهور عدة متغيرات تعمل في عكس الاتجاه ......





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