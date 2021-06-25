2021/06/25 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن أثار فضول العالم، خاصة في البلدان العربية والإسلامية، الاسم الذي اختارته كوبا للقاحها المضاد لفيروس «كوفيد – 19».



«عبدالله» هو اسم اللقاح، ومع أن كل البشر عباد الله، لكن ذلك لم يمنع السؤال الذي ينم عن الكثير من الدهشة: من أخذ اسم عبدالله بالذات إلى كوبا؟ لماذا لم يكن اسم اللقاح خوسيه أو فيدل مثلاً، أو أي اسم آخر حين يذكر تتجه الأنظار نحو كوبا لا نحو غيرها؟الروس مثلاً كانوا موفقين جداً في اختيا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالله الكوبي - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالله الكوبي - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).