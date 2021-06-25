2021/06/25 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

4 مشاهدة

حذرت مفوضية حقوق الانسان، الجمعة، من مواجهة بين الشعب والسطلة، مؤكدة ان تصدي عوائل الناشطين الشهداء لقيادة مبادرة المطالبة بالحقوق رسالة كبيرة تحمل مضامين عدة.

وذكر عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (25 حزيران 2021)، ان "تصدي عوائل الناشطين الشهداء لقيادة مبادرة المطالبة بالحقوق او إنهاء الأفلات من العقاب وخاصة الأمهات رسالة كبيرة تحمل عدة مضامين" منها:

1- مطالبة الناشط لحقوقه والتضحية من أجل ذلك لم يكن مطلب فردي بل هو مجتمعي بحت نابع من المعانات الكبيرة للشعب العراقي.

2- استمرار المواجهة بين المجتمع العراقي و السلطة التي فشلت في تأمين الحقوق اولا ثم محاسبة من قتل المطالبين بها ثانيا، وهي قد تتطور الي أشكال اخرى ان لم تخرج المؤسسات من جمودها.

3- بعد ظاهرة العداء بين السلطة والمجتمع العراقي هنالك ظاهرة التوجه إلى المجتمع الدولي وانتقاده بشكل واضح وشفاف وفي الوقت ذاته هنالك تفكير داخل اروقة هذه المنظومة الدولية ( الركيزة الوحيدة الباقية للسلطة) عن أي حلول ممكنة لابعادهم من موقع التهمة كمنظومة داعمة للفساد والقتل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان تحذر من مواجهة بين الشعب والسلطة.. وتضع المعالجات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان تحذر من مواجهة بين الشعب والسلطة.. وتضع المعالجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).