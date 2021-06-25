كافاني: حققنا فوزًا مستحقًا على بوليفيا

2021/06/25 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المهاجم المخضرم إدينسون كافاني، إن أوروجواي حققت فوزًا عادلًا بهدفين دون رد أمام بوليفيا، في منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا.

وأضاف كافاني في تصريحات بعد المباراة “أعتقد أننا فائزون بشكل عادل، نأمل أن نستمر على هذا النحو”.

واعتبر المهاجم الذي سجل هدفًا ضد بوليفيا، أن أحد أسباب الفوز هو محاولة “التحسن أكثر فأكثر”.

وتابع “أعتقد أنه منذ الدقيقة الأولى، خرجنا بهذه النية وشيئا فشيئا كنا نفعل ذلك”.

وحقق المنتخب بقيادة أوسكار واشنطن تاباريز، فوزه الأول في بطولة كوبا أمريكا على حساب بوليفيا.

وحصد منتخب أوروجواي، 3 نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم للمركز الثالث.

في المقابل، تعرض المنتخب البوليفي للهزيمة الثالثة على التوالي، ليظل بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة.

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