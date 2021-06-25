نائب يكشف عن 120

2021/06/25 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة الصادقون

النيابية _عبد الأمير التعيبان_ ان 120

نائبا بينهم رؤساء احزاب وصفهم بالكهنة

لايحضرون جلسات المجلس ولا تتخذ رئاسة

المجلس بحقهم أي قرار.

وقال التعيبان في حديث تلفزيوني ان 12

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