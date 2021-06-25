تشييع جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات وسط أجواء من الحذر

2021/06/25 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد أهالي مدينة الخليل بالضفة الغربية لتشييع الناشط الفلسطيني، نزار بنات، بعد صلاة الجمعة وسط حالة من الغضب تسود المنطقة.

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