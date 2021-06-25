بالصور.. متظاهرون يرهنون مشاركتهم بالإنتخابات بتنفيذ مادة في الموازنة

2021/06/25 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

خرج اصحاب الشهادات، الموظفين في المؤسسات العسكرية، اليوم الجمعة، بتظاهرة في شارع المتنبي للمطالبة بتطبيق فقرة بالموازنة تشملهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتطبيق المادة 12 من موازنة العام الحالي، والتي تنص على تحويلهم من الملاك العسكري الى الملاك المدني".

واضاف، ان "المتظاهرين حملوا لافتات ورددوا شعارات تطالب بتطبيق المادة التي وردت بالموازنة، والتي تنسجم مع مطلبهم".

وتابع ، ان "المتظاهرين هددوا بمقاطعة الانتخابات اذا لم ينفذ طلبهم".

ودخلت موازنة 2021 حيز التنفيذ في 18 نيسان الماضي، عندما تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية.

وبموجب القانون أصبحت الموازنة نافذة، بعد ان نشرت في الصحيفة الرسمية، بعد أشهر من الجدل داخل قبة البرلمان.

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