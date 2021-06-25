2021/06/25 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

رهن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، تحسن قيمة الدينار بعدة شروط يجب توفرها وتحقيقها.

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو إذا تحقق نمو كبير في الاقتصاد وليس نمواً ريعياً"، لافتاً الى أن "التوقعات تشير الى نمو حالي بنسبة 2.5%، وهذا النمو يوازي نمو السكان الحقيقي".

وأضاف أن "ذلك يحتاج الى التنمية الصحيحة، وتقليل البطالة وارتفاع فرص العمل، وازدهار المشاريع الاستثمارية التي تشجع وتولد الدخل الذي يعوض عن النفط، ويعطي استدامة في العوائد، واستدامة بقوة الاقتصاد"، مبيناً أن "هناك أمرين مهمين: الأول السياسة النقدية التي تحافظ على استقرار سعر الصرف، وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة.



والثاني دعم المشاريع الاستثمارية للتنمية، وتحقيق النمو، لأنه من دون النمو الوضع سيكون سيئاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يحدد تخفيض قيمة الدولار بأمرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يحدد تخفيض قيمة الدولار بأمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).