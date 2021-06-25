الهند تسجل 51667 إصابة جديدة بكورونا

2021/06/25 | 13:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن الهند سجلت اليوم الجمعة 51667 حالة إصابة جديدة بمرض “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، و1329 وفاة.

وارتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى 30.13 مليون حالة، بينما زاد عدد الوفيات إلى 393310.

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