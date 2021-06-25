ضبط خرقين للانابيب الناقلة للنفط و20 صهريجا معدة للتهريب في عدد من المحافظات

2021/06/25 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خرقين في الانابيب الناقلة للنفط الخام ضمن محافظتي البصرة و كركوك.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ، انه :" تم ايضا ضبط (20 ) صهريجا محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب في محافظات ( كركوك / نينوى / النجف الاشرف / ذي قار / البصرة ) والقاء القبض على سائقيها "./ انتهى3

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