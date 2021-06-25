احباط محاولة تهريب ادوية بشرية غير مرخصة في منفذ ام قصر الشمالي

2021/06/25 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احبطت هيئة المنافذ الحدودية محاولة تهريب ادوية بشرية غير مرخصة ومخالفة لشروط الخزن في منفذ ام قصر الشمالي .وذكرت الهيئة في بيان :" ان العملية تمت على وفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني .و تمت احالة المضبوطات وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها"./انتهى3

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