اليسار الاشتراكي وبناء عدته الفكرية - لطفي حاتم

#لطفي_حاتم تحتل موضوعة السلطة السياسية موقعاً استراتيجيا في الكفاح السياسي لأحزاب اليسار الاشتراكي حيث يشكل استلامها والاحتفاظ بها خطوة تاريخية لإنهاء الاستغلال الطبقي والاضطهاد السياسي ضد القوى اليسارية والدمقراطية.
-استناداً الى تلك الموضوعة الفكرية – السياسية الهامة تثار أسئلة جوهرية أهمها – -هل لا زال اليسار الاشتراكي يسعى الى استلام السلطة السياسية والاحتفاظ بها؟ ما هي الأساليب الكفاحية القادرة ......
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