مبادرة حمدوك والصراع داخل السلطة - تاج السر عثمان

2021/06/25 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 ليس هناك جديد فيما أثاره رئيس الوزراء حمدوك في مبادرته الأربعاء 22 يونيو، سوي الاعتراف بالأزمة وفشل الحكومتين برئاسته في تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي أثارها في مبادرته، وتاكيد التشظي المعروف داخل الشراكة المتشاكسة بين العسكريين والمدنيين ، وبين العسكريين والدعم السريع، وبين المدنيين - والمدنيين ، وتأكيد الصراع داخل السلطة بوضوح بعد مارشح في الإعلام أن هناك مخطط من داخل قوي الشراكة لا ......





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