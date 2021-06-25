الخلية تعلن حصيلة اعتقالات في الجادرية وبغداد الجديدة

2021/06/25 | 13:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بالأرهاب، فيما أكدت اعتقال آخَرِين بتهمة التزوير، والابتزاز الالكتروني.

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وقالت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 حزيران 2021)، غن "الفعاليات الأمنية لفرق وتشكيلات عمليات بغداد تستمر لمحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وملاحقة الخارجين على القانون، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قواطع المسؤولية، واسفرت تلك الفعاليات عن تمكن قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة وبتنسيق استخباري مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، من إلقاء القبض على متهم (وفق المادة 4/1 إرهاب) في منطقة المحمودية جنوب بغداد".

وفي السياق ذاته ذكر البيان ان "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتنسيق مع قوة من جهاز الامن الوطني ومفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم (وفق المادة 4/1 إرهاب) في منطقة الجادرية، إضافة إلى القاء القبض على متهم آخر بالإرهاب من قبل شرطة بغداد (سيطرة الانتصار) مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية".

وبحسب البيان "تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القبض على متهم بجرائم الابتزاز الإلكتروني في منطقة المشتل.



والقبض على متهم آخر بجرم التزوير في منطقة بغداد الجديدة.



فضلاً عن ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة".

واشار البيان الى ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهم بانتحال صفة صحافي، وثلاثة متهمين بالتزوير وترويج المخدرات، وضبط أسلحة غير مرخصة، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة من قبل مديرية المرور العامة".

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