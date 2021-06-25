صور| حريق هائل في

2021/06/25 | 13:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اندلع حريق ضخم، الجمعة، في "مول أربيل"، مخلفًا خسائر فادحة في عشرات المحال التجارية.

وقالت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، 25 حزيران/يونيو، إنّ "حريقًا كبيرًا اندلع في الساعة الخامسة صباحًا، في مبنى (أربيل مول)".

وأوضح البيان، أنّ "تسع فرق إطفاء شاركت في إخماد الحريق الذي ألحق أضرارًا فادحة في المحال التجارية داخل المول".

وطالت النيران 150 متجرًا وأتت بشكل كامل على 90 منها على الأقل، وفق شهود عيان، فيما قدرت حجم الخسائر بمليوني دولار.

وقال صاحب أحد المتاجر لـ "الترا عراق"، إنّ المبنى يخلو من منظومة استشعار ومكافحة الحرائق.

ولم تحدد مديرية الدفاع المدني سبب الحريق الهائل حتى الآن.

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