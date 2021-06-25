مفاجاة في شهادة ميلاد ليليبيت ابنة هاري وماركل

2021/06/25 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الأمير البريطاني، هاري، لا يزال مصرا على الاحتفاظ بلقب "صاحب السمو الملكي" بحسبما أظهر تسريب صورة شهادة ميلاته ابنته الثانية، ليليبيت، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "مترو" على موقعها الإلكتروني.

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