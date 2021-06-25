المنافذ الحدودية تعيد إرسالية إلى الجانب السوري لمخالفتها شروط الاستيراد

2021/06/25 | 13:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إعادة إرسالية الى الجانب السوري لمخالفتها شروط الاستيراد، فيما ضبطت مسافر عراقي بحوزته إقامة مزورة.وأوضحت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “منفذ القائم الحدودي أعاد عجلة محملة بمادة (العلكة) بحمولة (25 طناً) إلى الجانب السوري، عبر معبر البوكمال الحدودي، وذلك لعدم …

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