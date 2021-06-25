2021/06/25 | 13:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن ضبط 20 صهريجاً معداً لتهريب النفط في 5 محافظات.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعد ورود معلومات استخبارية، تمكنت من ضبط خرقين على الأنابيب الناقلة للنفط الخام ضمن محافظتي البصرة وكركوك”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 20 صهريجاً معداً لتهريب النفط في 5 محافظات first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 20 صهريجاً معداً لتهريب النفط في 5 محافظات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 20 صهريجاً معداً لتهريب النفط في 5 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).