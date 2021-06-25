2021/06/25 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تثار تكهنات حول مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جرمان، والنادي الذي يمكن أن ينتقل إليه اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبابي يرغب بالرحيل عن سان جرمان..



وناديان يودان ضمه المركز الخبري الوطني.

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