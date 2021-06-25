"كشف الضائع".. جفاف بحيرة حمرين يخرج مواقع لم تر منذ 40 سنة

2021/06/25 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

بعد انحسار خزين بحيرة حمرين في اقصى شمال شرق ديالى بنسبة تصل الى 90% بدات تتكشف الكثير من المواقع القديمة التي غمرتها مياه البحيرة منذ اكثر من 40 سنة لتعيد الذكريات لاهاليها الذين ارتبطوا معها بمواقف لاتزال باقية في اذهان الكثيرين حتى الان.

عامر الجبوري من سكنة حوض حمرين وعمره 72 سنة قال في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "انخفاض خزين بحيرة حمرين وصلت الى مستويات غير مسبوقة منذ انشاها قبل اكثر من 40 سنة وبدأت تتكشف قناطر ومواقع لم نرها منذ غمرتها المياه في بداية عقد الثمانيات ومنها هذه القنطرة الكبيرة التي كان يمر عليها السكة الحديدية بالاضافة الى مواقع اخرى".

واضاف الجبوري أن "مياه بحيرة حمرين غمرت مواقع اثرية حسب تاكيدات الاجداد ولكن لانعرف اذا كانت دائرة الاثار لديها هذه التفاصيل ام، لا لكن بالمحصلة انحسار المياه اعاد الذكريات لكبار السن عن ذكريات جميلة تعود بنا للوراء 40 سنة".

فيما اكد مدير ناحية السعدية(60 كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي ان "انحسار خزين بحيرة حمرين مستمر لان حجم الايردات اقل من الاطلاقات مؤكدا بان خزين البحيرة وصل الى مستويات هي الاقل بعد 2003 وربما الاقل منذ انشائها قبل 40 سنة".

واضاف الزركوشي ان "الوضع صعب جدا ونامل ان تكون هناك حلول من قبل الجهات ذات العلاقة".

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