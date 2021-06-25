2021/06/25 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على متهمين اثنين بالارهاب في بغداد ونينوى.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان :" ان قوة استخبارية القت القبض على متهم وفق المادة 4 / ارهاب في منطقة الاعظمية ، فيما القت قوة استخبارية اخرى القبض على متهم آخر وفق المادة 4 / ارهاب في قرية المكوك بقضاء القيارة بنينوى"./انتهى3

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