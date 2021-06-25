اعادة تأهيل العيون وتفعيل الحركة السياحية في قضاء عين التمر بكربلاء

2021/06/25 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / أعلن قائمّقام عين التمر في كربلاء رائد المشهداني عن إعادة تأهيل إحدى عيون الماء في القضاء وتحديدا (عين السيب) التي تعتبر من أهم المرافق السياحية في قضاء عين التمر ، مبينا أن العمل قد تواصل منذ أكثر من شهر وانجز بمساهمة الدوائر الحكومية ( الماء والكهرباء والبلدية والدفاع المدني ) بالامكانيات المتاحة .وقال المشهداني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" أن القضاء شهد تطورا ملحوظا للحركة السياحية بعد أن تم تأهيل العين الزرقاء في الفترة الماضية وكذلك عدد من المرافق السياحية والحدائق في مرقد السيد احمد بن هاشم ، ومن المؤمل أن تزداد أعداد السياح في الأيام القادمة"./ انتهى

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