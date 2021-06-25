2021/06/25 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت دراسة جديدة، نشرت اليوم الجمعة، إلى أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، ربما بدأ الانتشار في الصين في وقت سابق لما أعلن عنه رسميا.وأشارت الدراسة إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة جديدة تكشف موعد ظهور أول حالة كورونا بالعالم المركز الخبري الوطني.

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