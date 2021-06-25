’جيهان’ تدخل مرحلة حرجة: تطورات وضع زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

2021/06/25 | 13:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

كشفت مصادر عن الحالة الصحية لزوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، بعدما دخلت العناية المشددة مؤكدة أنها في حالة حرجة.

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وقالت المصادر، إن جيهان السادات مازالت في العناية المركزة منذ دخولها المركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية الصحراوي، منذ أسبوعين، وهي في مرحلة حرجة، حيث تبلغ من العمر 87 عامًا، وممنوع عنها الزيارة بتعليمات من الفريق الطبي المعالج لها، الذي يتواصل مع الأطباء المتابعين لحالتها الصحية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت المصادر، أن السيدة جيهان السادات، لا تعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنما تعاني من عدة أمراض أخرى تعالج من بعضها منذ سنوات في الولايات المتحدة الأميركية، ولكن حالتها الصحية تدهورت جدا في الفترة الأخيرة، وعادت إلى القاهرة لاستكمال علاجها في مصر.

- الوطن

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