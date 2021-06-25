الأردن يحدد عام 2022 موعدا للربط الكهربائي مع العراق

2021/06/25 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن يبدأ تشغيلُ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في العام المقبل.

وذكرت الوزارة في التقرير السنوي لانجازتها لعام 2020، أنه تم توقيعُ اتفاقيةِ عقدِ تزويد الطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي وتم البدءُ بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى والتي سيتم بموجبها تصديرُ الفِ غيغا واط بالساعة سنوياً من الأردن الى العراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت في العام 2020 مباشرة َ شركة “جنرال إليكتريك” الأمريكية أعمالَ الربط الكهربائي مع الأردن، وأن هيئة الربط الخليجي أبلغت العراقَ بقربِ معاودةِ العمل بمشروع ِ الربط الكهربائي.

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