هذه حالة الطقس في بغداد والبصرة

2021/06/25 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد، وتوقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة أن درجات الحرارة في بغداد بلغت ستا واربعين درجة ً مئوية في حين سجلت محافظة ُ البصرة اعلى درجةٍ وهي خمسون درجة ً مئوية.

وأضاف أن درجاتِ الحرارة ليوم غدٍ السبت ستكون سبعاً واربعين درجة ً مئوية في بغداد وتحافظ البصرة على نصفِ درجة الغليان، لافتاً الى ارتفاع ٍ طفيف في درجاتِ الحرارة ليومي الأحد والاثنين المقبلين.

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