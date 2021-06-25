2021/06/25 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك ما يُعرف في الصحافة الأميركية ب"مكب يوم الجمعة" وهو لتصنيف الأخبار الهامة التي لا تريد الحكومة الأميركية أن تحظى بالكثير من الانتباه فيتم تسريبها الجمعة أي قبل عطلة نهاية الأسبوع.

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