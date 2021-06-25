ائتلاف الوطنية: المؤشرات الحالية لا تُنبئ بانتخابات نزيهة والمفوضية تتجاهل

2021/06/25 | 13:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد ائتلاف الوطنية، اليوم الجمعة، ان المؤشرات الحالية لا تُنبئ بانتخابات نزيهة تكون بدايةً لعهد سياسي جديد وتقضي على المظاهر السلبية والتلاعب في مبادئ الديمقراطية، مشيرا الى ان المفوضية تغمض عيونها وتصم اذانها عن جميع الملاحظات والنصائح.وقال الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “أرسل مذكرتين الى مفوضية …

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