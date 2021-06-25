2021/06/25 | 13:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، ان حجب امريكا للمواقع الالكترونية هي عملية قمع ومحاربة لحرية التعبير، فيما اعتبر فوز آية الله رئيسي برئاسة ايران انتصار للتجربة الاسلامية.وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، ان “اقدام امريكا على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد القبانجي: حجب أمريكا للمواقع الالكترونية يمثل فشل وقمع لحرية التعبير) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد القبانجي: حجب أمريكا للمواقع الالكترونية يمثل فشل وقمع لحرية التعبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).