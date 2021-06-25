ژينه سقزي تطلق احدث اغنية لها

2021/06/25 | 14:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المغنية الكوردية ژينه سقزي، انها اطلقت احدث اغنية لها بعنوان (دايه).

ونشرت سقزي على صفحتها الخاصة في انستغرام جزءا من عملها الفني الجديد، مشيرة الى العمل الجديد بعنوان (دايه).

العمل الجديد لژينه سقزي ياتي بعد انقطاعها لفترة طويلة عن الغناء.

واشتهرت سقزي بعد اطلاقها اغنية (بولبولي) ولديها العديد من الاعمال الفنية الغنائية.

PUKmedia متابعة وترجمة

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