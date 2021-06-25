2021/06/25 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصدر مسؤول في وزارة الصناعة، اليوم الجمعة، ان الوزارة نظمت معرض "صنع في العراق"، في مدينة الموصل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المعرض برعاية وزير الصناعة والمعادن، منهل عزيز الخباز، وسيتم افتتاحه يوم الاحد المقبل ويستمر اربعة ايام، على قاعة كلية التربية البدنية في جامعة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدعوم بوثيقة.. مصدر بالصناعة يحدد موعد افتتاح معرض "صنع بالعراق" في الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدعوم بوثيقة.. مصدر بالصناعة يحدد موعد افتتاح معرض "صنع بالعراق" في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).