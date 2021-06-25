محافظ واسط يتهم نفط الوسط بمنعه من مراقبة عمل الشركات الاجنبية بحقول النفط

2021/06/25 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

اتهم محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، شركة نفط الوسط بمنع الحكومة المحلية من مزاولة اي رقابة على الشركات الاجنبية العاملة في الحقول بالمحافظة، مبينا ان ابناء المحافظة محرومين من العمل بها.

وقال المياحي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المشاكل مع الشركات النفطية العاملة في المحافظة عديدة"، مبينا ان "أساس هذه المشاكل تكمن بإدارة شركة نفط الوسط والحقول حيث تمنع أي رقابة أو تدخل من الحكومة المحلية بفرص العمل في الشركات الأجنبية والوطنية".

واضاف المياحي ان "أبناء المحافظة محرومين من العمل في هذه الشركات واغلب العاملين هم اما اجانب أو من محافظات أخرى"، مشيرا الى انه "بالرغم من أن قانون التعاقد نص على أن الحصة الأكبر يجب أن تكون لأبناء المحافظة باستثناء الاختصاصات غير الموجودة فيتم الاستعانة بمن هم خارج المحافظة".

ولفت المياحي الى ان "هنالك التزامات أخرى على الشركات النفطية لم تلتزم بها مثل المنافع الإجتماعية التي من الواجب أن تلتزم بها هذه الشركات العاملة في المحافظة والتي تقدر بـ5 مليون دولار والتي من المفترض تصرف سنوياً للمناطق التي تتواجد بها حقول النفط".

وتابع ان "هناك ضرر كبير تتعرض له بيئة المناطق التي تتواجد بها الحقول النفطية و أدت الى إنتشار الأمراض السرطانية فأن القانون يلزم هذه الشركات بعلاج هؤلاء المرضى ، لكن لم يحصل ذلك".

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