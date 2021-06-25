أبكر من المعلن!.. دراسة تكشف موعد ظهور أول حالة كورونا بالعالم

2021/06/25 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت دراسة جديدة، نشرت اليوم الجمعة، إلى أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، ربما بدأ الانتشار في الصين في وقت سابق لما أعلن عنه رسميا.

وأشارت الدراسة إلى أن أول إصابة بفيروس كورونا ربما ظهرت في الصين في أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة ووهان بوسط البلاد.

واستخدم باحثون من جامعة كنت البريطانية أساليب علم الحفاظ على البيئة في تقدير أن فيروس كورونا، المعروف علميا باسم "سارس-كوف-2"، ظهر أول مرة خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2019، وفقا لبحثهم المنشور في دورية "بلوس باثوجينز".

وقال الباحثون إن أكثر الاحتمالات ترجيحا هو ظهور الفيروس في 17 نوفمبر 2019 وانتشاره عالميا بحلول يناير 2020، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وظهرت أول حالة كوفيد-19 مسجلة رسميا في الصين في ديسمبر 2019، وتم ربطها بسوق "هوانان للمأكولات البحرية" في مدينة ووهان.

غير أن بعض الحالات المبكرة لم تكن لها صلة بسوق هوانان، الأمر الذي يعني ضمنيا أن فيروس "سارس-كوف-2" كان ينتشر بالفعل قبل وصوله السوق.

وذكرت دراسة مشتركة نشرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية في نهاية مارس أنه ربما كانت هناك حالات إصابة بشرية متفرقة قبل ظهور حالات ووهان.

الجدير بالذكر أن دراسة أخرى نشرت في 16 يونيو الجاري، أشارت إلى أن فيروس كورونا كان موجودا في الولايات المتحدة على الأقل منذ ديسمبر 2019، أي في نفس الفترة التي ظهر فيها الفيروس في مدينة ووهان في الصين.

ولكن هذا الكشف يعني أن فيروس كورونا كان موجودا على الأراضي الأميركية قبل أسابيع من الإعلان عن رصد أول إصابة في الولايات المتحدة في يناير 2020، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأجرت المعاهد الأميركية الوطنية للصحة تحاليل لنحو 2400 عينة دم، أخذت من متطوعين في البلاد بين الثاني من يناير والثامن عشر من مارس 2020.

وتم رصد أجسام مضادة لفيروس "سارس-كوف-2"، وهو ذاته فيروس كورونا المستجد، لدى 9 مرضى عبر اختبارين مصليين مختلفين للحد من احتمالات الحصول على نتائج خاطئة.

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