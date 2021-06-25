زيادة 16% في حركة النقل الجوي بأوروبا

2021/06/25 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول) أن حركة النقل الجوي في أوروبا سجلت زيادة بنسبة 16% خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، شهد أمس الأربعاء تسيير 18094 رحلة جوية في أوروبا، بزيادة حوالي 2500 رحلة مقارنة بيوم التاسع من نفس الشهر.

وذكرت “يوروكنترول” أن حركة النقل الجوي في أوروبا خلال الأيام السبعة الماضية، سجلت تراجعاً بنحو 48% عن نفس الفترة من عام 2019.

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