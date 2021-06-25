لبنان يقر خفض الدعم المصرفي عن المحروقات

2021/06/25 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب رئيس الحكومة لبنان اليوم الجمعة عن تعديل في تمويل استيراد المحروقات إلى البلاد على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وذكرت صحيفة “النهار” أن هذا القرار يعني خفض الدعم تدريجاً عن المحروقات، وهي آلية أكد مصرف لبنان المركزي أنه يمكنه السير بها لمرحلة محددة إلى حين إيجاد حل شامل لموضوع الدعم، مما يخفف ضغط الصرف من أموال المودعين في مصرف لبنان.

وذكر بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن هذا القرار يأتي في سياق المساهمة بتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي ستساعد في ضبط عملية شراء الدولار الأمريكي في السوق الموازية.

وأوضح البيان أن الهدف من القرار تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، حيث يتوقع أن يدر الموسم الصيفي العملات الصعبة مع قدوم المغتربين والسياح.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين من 45 ألف ل.ل.



إلى ما يناهز 70 ل.ل.



لكنه سيظل يوفر الوقود بسعر صرف مدعوم يقل عن القيمة الفعلية في السوق.

ولا تزال العملة اللبنانية في تدهور مستمر مع تخطي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عتبة الـ16 الف ليرة لبنانية في السوق الموازية، فيما لا يزال يبلغ السعر الرسمي للدولار 1507.5 ليرة لبنانية، مع يعني تحول الحدّ الأدنى للأجور في لبنان إلى أقل من 60 دولار.

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