صحيفة اسبانية : لا اتفاق لحد الان بين ادارة البرسا وميسي على تجديد العقد

2021/06/25 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وسائل إعلام إسبانية، إنه لا يوجد اتفاق بين إدارة برشلونة والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن تجديد العقد بين الطرفين.وذكرت صحيفة / أس/: لا يوجد أي اتفاق بين برشلونة وميسي بخصوص تجديد العقد، هناك أمور تتعلق ببعض البنود في العقد.وأضافت:هناك جوانب معقدة في العقد.لذا، ميسي لم يوافق على التجديد حتى الآن.واوضحت الصحيفة :" ان هناك تفاؤلًا بتوقيع ميسي عقدا جديدًا، وفي نية الطرفين التوصل لاتفاق، لكن في الوقت الحالي لا يوجد، ميسي سيقبل تخفيض راتبه، لكن هناك بعض الأشياء في عقد ميسي لا يوجد اتفاق بشأنها ".وينتهي عقد ميسي مع برشلونة يوم الأربعاء المقبل، 30 حزيران، وقد طلب الرحيل مجانًا عن /كامب نو / في آب الماضي، لكن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، طلبت الحصول على 700 مليون يورو، وهي قيمة فسخ العقد./انتهى3

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