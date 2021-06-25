روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/06/25 | 14:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت روسيا لليوم الثاني على التوالي أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات اليومية 600 حالة وفاة.وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الخميس، عن تسجيل 20393 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و601 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وتوزعت الإصابات على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها […]

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