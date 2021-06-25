بغداد: ضبط ’كتاب أثري مقدس’ بقيمة مليون دولار (صور)

2021/06/25 | 14:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، الجمعة، عن القاء القبض على عصابة لسرقة الآثار في العاصمة بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 حزيران 2021)، ان "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد- قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة كتاب أثري مقدس (نجمة داود)".

واضاف البيان ان "عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن وجود أشخاص بحوزتهم آثار مسروقة من المتحف الوطني العراقي وقد تم استدراجهم من قبل المفارز عن طريق شراء الكتاب الأثري مقابل مبلغ قدره مليون دولار أمريكي، ليتم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين بالجرم المشهود وضبط المبرز الجرمي بحوزتهم".

واشار البيان الى انه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤ من قانون الآثار والتراث وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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