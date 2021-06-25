ضبط “كتاب أثري مقدس” بقيمة مليون دولار في بغداد

2021/06/25 | 14:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عصابة لسرقة الآثار في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان، ان “قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد- قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة كتاب أثري مقدس (نجمة داود)”.واضافت ان “عملية القبض تمت بعد […]

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