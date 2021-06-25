2021/06/25 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني في محاولة لمحاصرة أزمة الكهرباء الحادة التي يعاني منها العراق خصوصا في فصل الصيف، وقعت وزارة النفط العراقية أضخم عقد لإنتاج الطاقة النظيفة، مع شركة مصدر الإماراتية، بهدف إنتاج 2000 ميغاواط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد أن طال أمدها..



العراق يبحث عن حل لأزمة الكهرباء المركز الخبري الوطني.

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