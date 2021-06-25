من باريس.. بلينكن: لا يمكن تحديد موعد لإنهاء مفاوضات مع إيران

2021/06/25 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن فرنسا حليف قديم للولايات المتحدة، وأكد على قيام البلدين بإحياء العلاقات بين البلدين لمواجهة التحديات الجديدة.

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