تشغيل مشروع الربط الكهربائي العراقي-الاردني في 2022

2021/06/25 | 14:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية البدء بتشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في عام 2022 .

ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا)، عن التقرير السنوي للوزارة، أنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع الجانب العراقي والبدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى والتي سيتم بموجبها تصدير 1000 ج.و/ساعة سنوياً من الأردن الى العراق.

PUKmedia وكالة بترا

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