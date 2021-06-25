الدفاع النيابية: الأمن الوطني يمتلك قاعدة بيانات للعائلات العائدة من الهول

2021/06/25 | 14:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، أن جهاز الأمن الوطني يمتلك قاعدة بيانات لجميع العائلات العائدة من مخيم الهول.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة بدر الزيادي قوله، إن "جهاز الأمني الوطني هو الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني والمتابعة الأمنية للأشخاص القادمين من سوريا والداخلين للعراق"، لافتاً الى أن "جهاز الأمن الوطني يمتلك كماً من المعلومات مثبت ببيانات، وهم يتابعون جميع العائلات العائدة".

وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تراقب عمل الجهاز الأمني الوطني بشأن التدقيق الأمني بشكل مستمر، وتبعث لجهاز الأمن الوطني أي معلومات تصل إليها تخص العائلات العائدة لأخذ الإجراءات السريعة بحق المطلوبين منهم أو من بحقه مذكرة قبض".

PUKmedia وكالة الانباء العراقية

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