ما علاقة رفع الدولار بنقص الأدوية؟.. الصحة النيابية تحمل الحكومة مسؤولية كبرى تضرب العراق

2021/06/25 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حملت لجنة الصحة النيابية، اليوم الجمعة، الحكومة مسؤولية نقص الأدوية وعدم توفرها في المستشفيات في ظل ارتفاع اسعارها نتيجة لرفع سعر الدولار.

وقال عضو اللجنة عبد عون العبادي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية لم تنجح في إنجاز اي ملف يخدم المواطنين، بل هنالك دائرة متكاملة تنتهجها الحكومة هدفها إذلال المواطن".

وأضاف العبادي، أن "هنالك نقصا كبيرا في الأدوية بالمستشفيات الحكومية وخصوصا الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المزمنة، وهذا النقص سببه الرئيسي هو الحكومة وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الملف"، مشيراً إلى أن "الحكومة قدمت برنامجاً فيه خدمات جليلة للمواطنين ولكنه حبر على ورق".

وتابع، ان "الحكومة تتحجج بنقص الأموال متناسية ان خدمة المواطنين وخصوصاً توفير الأدوية التخصصية المنقذة للحياة والأدوية السرطانية، تعتبر اهم خدمة ممكن تقدمها حكومة محترمة لشعبها".

ولفت العبادي، إلى أن "لجنة الصحة تواصل الضغط على الحكومة من خلال الاجتماعات المستمرة مع وزارة الصحة لإنجاز هذا الملف وتوفير الأدوية بأسرع ما يمكن"، موضحاً أن "الروتين القاتل لدى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة كان سبباً في عدم توفر الأدوية".

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