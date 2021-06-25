وزير المالية يتعهد بتسهيل صناديق البترودولار

2021/06/25 | 14:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها مع وزير المالية علي عبد الامير علاوي.وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي إن” اللجنة اجتمعت مع وزير المالية علي علاوي لبحث جملة من المواضيع ومن أهمها صناديق البترودولار”، موضحاً أن” وزارة المالية كانت تفسر موضوع صناديق البترودولار بشكل غير صحيح ،وهذا رتب عليه أموال عالية جداً تقدر بعشرات التريليونات”.وأضاف أن” اللجنة المالية أوضحت العبء المالي لصندوق البترودولار ضمن حسابات اللجنة هو 3,5 تريليونات دينار ،وواحد تريليون موجود داخل الموازنة تبقى 2,5 تريليون تخصص من واردات النفط ،وضمن حسابات اللجنة أن 1,5 دولار لكل برميل نفط من المفترض أن تذهب الى صناديق البترودولار “.وتابع:”بعد هذا التصحيح أبدى وزير المالية استعداده بالعدول عن توجهه بإيقاف تنفيذ هذه الفقرة، وبالتالي سيتم تنفيذها لكي تتمتع بها المحافظات المنتجة للنفط التي لديها نشاط نفطي للانعكاس على المشاريع الخدمية وتوفير فرص عمل وخدمة للمواطن”.وأشار الى أن” اللجنة ناقشت أتمتة المنافذ الحدودية والجمارك”،منوهاً بأن “وزير المالية أعطانا رسائل اطمئنان بأن الملف في طور التنفيذ، وسيوفر إيرادات الى الدولة”.وبين أن “اللجنة ناقشت مع الوزير التعيينات وايقافها، والتجاوزات على القانون في بعض الوزارات “.وأوضح أن”الوزارة تتحجج بعدم السيطرة على الإجراءات، لعدم وجود قاعدة بيانات واضحة، وبالتالي أشرنا وجود مادة في الموازنة تفيد بإشراك وزارة المالية والتخطيط والاتصالات لإطلاق معرفات حكومية (بطاقة بايومترية) أو رقم مالي وظيفي للسيطرة على تقاطع المعلومات والسيطرة على تمويل الدوائر الحكومية، وضمن توقعاتنا أن أكبر تمويل هي الرواتب ،وقد يكون زيادة في التمويل بحدود 15% نتيجة عدم وجود السيطرة من الوزارة على هذا الملف ،وبالتالي نتوقع أن ينخفض التمويل ويتجه نحو التمويل الحقيقي والاعداد الحقيقية للموظفين بمقدار 15% وهو مبلغ ليس بقليل”.ولفت إلى أنه “تمت مناقشة متابعة الأرقام والباركودات الموضوعة في الموازنة، ولحد الآن غير مسيطرة عليها من وزارة المالية ، إضافة الى تمويل المشاريع والخطط الاستثمارية في المحافظات ،وهو أيضا ملف متلكئ، وتحججت الوزارة بعدم استكمال كل المحافظات للخطط الاستثمارية والاعمار”.

التالي

منذ 32 دقيقة

زيادة 16% في حركة النقل الجوي بأوروبا

منذ 3 ساعات

السعودية تبحث إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان

منذ 21 ساعة

الذهب الأسود يواصل الارتفاع بعد بيانات أمريكية

منذ يومين

طفرة جديدة في أسعار النفط..



لم تحقق منذ 3 سنوات

منذ يومين

بعد هبوط حاد..



عملة “البيتكوين” تقفز

منذ 4 أيام

استقرار أسعار النفط مع تنامي الطلب الصيفي

منذ 5 أيام

مستشار الكاظمي يضع شرطين لحذف 3 أصفار من العملة

منذ 5 أيام

الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لفئات محددة

منذ 6 أيام

ارتفع..



انخفض..



الدولار يترك ندبة واضحة المعالم في العراق

منذ أسبوع واحد

وكالة الطاقة: إحياء اتفاق إيران النووي يجب أن ينتظر الحكومة الجديدة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يتعهد بتسهيل صناديق البترودولار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يتعهد بتسهيل صناديق البترودولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).