2021/06/25 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عصابة لسرقة الآثار في العاصمة بغداد.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الرصافة تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة كتاب أثري مقدس (نجمة داود)”.وأضاف، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة الاجرام تلقي القبض على عصابة لسرقة الآثار في بغداد first appeared on النور نيوز.

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