خطيب جمعة النجف: حجب امريكا مواقع الكترونية يمثل فشلا وقمعا لحرية التعبير

2021/06/25 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ استنكر خطيب جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي حجب امريكا عددا من المواقع الالكترونية ، ووصف العملية بانها :" قمع ومحاربة لحرية التعبير".وقال القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة السياسية في النجف الاشرف:" ان اقدام امريكا على حجب ٣٣ موقعا الكترونيا يمثل قمعا لحرية التعبير"، مؤكدا :" ان امريكا فشلت عسكريا وسياسيا واليوم تفشل اعلاميا".من جانب آخر تساءل القبانجي عن حقيقة وجود ازمة مالية في العراق مع ارتفاع اسعار النفط الى ما يقارب 76 دولارا للبرميل.وحول الانتخابات الرئاسية الايرانية بارك خطيب جمعة النجف الاشرف ، فوز رئيسي برئاسة الجمهورية معتبرا فوزه انتصارا لارادة الشعوب وانتصارا للتجربة الاسلامية وقيادة العلماء ودليلا على ان الشعوب اذا صبرت سوف تنتصر.من جهة اخرى استذكر القبانجي، ذكرى ثورة العشرين في 30 حزيران عام 1920، مشيرا الى مجموعة دلالات وهي قيادة العلماء ودور الشعب وانقياده للعلماء ودر العشائر العراقية./انتهى

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